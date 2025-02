Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch zwei Fußgänger in Stuttgart-Feuerbach angefahren. Dabei wurde ein 29-Jähriger verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nina Scheffel 13.02.2025 - 10:49 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in der Kremser Straße in Stuttgart-Feuerbach einen 29 Jahre alten Fußgänger angefahren und ist davongefahren, ohne sich um den Leichtverletzten zu kümmern.