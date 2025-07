Ein 25-Jähriger ist in Stuttgart-Feuerbach festgenommen worden. Er steht im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben.

jbr 07.07.2025 - 11:08 Uhr

Die Polizei hat einen 25-jährigen Mann in Stuttgart-Feuerbach festgenommen, der im Verdacht steht Drogen verkauft zu haben. Die Beamten hatten den Verdächtigen bereits am Donnerstag in der Burgenlandstraße verhaftet. Das teilte die Polizei am Montag mit.