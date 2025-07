Am helllichten Tag legen Unbekannte mit Stroh und Papier ein Feuer in einer Holzhütte auf einem Spielplatz in Stuttgart-Feuerbach. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Sebastian Winter 10.07.2025 - 11:53 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochabend auf einem Kinderspielplatz in Stuttgart-Feuerbach mit Stroh und Papier ein Feuer gelegt. Wie die Polizei mitteilte, habe eine Passantin die Rauchentwicklung an dem Spielplatz in der Mühlstraße entdeckt und gegen 18.45 Uhr den Notruf abgesetzt.