Unbekannte schlagen an einem Audi in Feuerbach die Fensterscheibe ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Julia Hawener 11.02.2025 - 11:29 Uhr

Noch Unbekannte haben laut Polizei am gestrigen Montag die Scheibe eines Audis in der Straße Pfostenwäldle in Stuttgart-Feuerbach eingeschlagen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Tat.