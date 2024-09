Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Samstag in Stuttgart-Feuerbach gekommen. Nachdem ein Unbekannter einen geparkten Ford Kuga gerammt hat, flüchtete er. Die Polizei sucht nun mit Personenbeschreibung nach dem Unbekannten.

Nina Scheffel 02.09.2024 - 15:20 Uhr

Ein unbekannter Autofahrer ist am Samstag nach einem Verkehrsunfall in der Bludenzer Straße in Stuttgart-Feuerbach davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.