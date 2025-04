Unbekannte zerkratzen in Feuerbach in den vergangenen Tagen sieben Autos, darunter vier Mercedes. Die Polizei sucht Zeugen

Philip Kearney 30.04.2025 - 10:38 Uhr

Unbekannte haben zwischen Freitag und Dienstag an der Oswald-Hesse-Straße in Stuttgart-Feuerbach sieben Autos zerkratzt, darunter vier Mercedes. Wie die Polizei berichtet, stellte ein 59 Jahre alter Anwohner am Freitag seinen Mercedes am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 88 ab. Als er am Dienstag gegen 17 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass eine Fahrzeugseite offenbar zerkratzt war.