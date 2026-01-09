Das Sturmtief „Elli“ sorgt im Raum Stuttgart kaum für Beeinträchtigungen oder Schäden – bis auf einen Baum in Feuerbach, der auf ein Stromkabel stürzt. Die Feuerwehr rückt an.

Während das Sturmtief „Elli“ vor allem im Norden und im äußersten Südwesten Deutschlands kräftig wütet, ist der Raum Stuttgart bislang weitestgehend verschont geblieben. Lediglich in Feuerbach gab es einen Einsatz. So stürzte am Freitagnachmittag ein Baum im Bereich des Waldheims im Gewann Heimberg auf ein Stromkabel.

 

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei berichtet, wurden die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr alarmiert. Feuerwehr und Polizei rückten an. Der umgestürzte Baum befand sich etwa Hundert Meter von der Feuerbacher-Tal-Straße entfernt im Gewann Heimberg. Die Einsatzkräfte befreiten das Stromkabel von dem Baum. Laut einem Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr kam es durch den umgestürzten Baum zu keinem Stromausfall. Der Einsatz war nach kurzer Zeit beendet, verletzt wurde niemand.

Ansonsten verursachte das Sturmtief laut dem Feuerwehrsprecher bis Freitagnachmittag keine nennenswerten Schäden in der Landeshauptstadt.