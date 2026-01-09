Das Sturmtief „Elli“ sorgt im Raum Stuttgart kaum für Beeinträchtigungen oder Schäden – bis auf einen Baum in Feuerbach, der auf ein Stromkabel stürzt. Die Feuerwehr rückt an.

Matthias Kapaun 09.01.2026 - 17:03 Uhr

Während das Sturmtief „Elli“ vor allem im Norden und im äußersten Südwesten Deutschlands kräftig wütet, ist der Raum Stuttgart bislang weitestgehend verschont geblieben. Lediglich in Feuerbach gab es einen Einsatz. So stürzte am Freitagnachmittag ein Baum im Bereich des Waldheims im Gewann Heimberg auf ein Stromkabel.