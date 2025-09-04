Die Grumman C-2A Greyhound soll im kommenden Jahr außer Dienst gestellt werden. Nun haben zwei der Flugzeuge nochmal einen Abstecher nach Stuttgart gemacht.
04.09.2025 - 10:04 Uhr
Allzu lange wird es diesen Anblick nicht mehr geben: Unlängst sind zwei historische Transportflugzeuge der US-Navy am Flughafen in Stuttgart gelandet. Die Grumman C-2A Greyhound soll bis 2026 ausgemustert werden und durch einen neueren Flugzeugtyp (Osprey-Tiltrotors, CMV-22B) ersetzt werden – noch sind die Vielflieger aber im Einsatz.