Die Grumman C-2A Greyhound soll im kommenden Jahr außer Dienst gestellt werden. Nun haben zwei der Flugzeuge nochmal einen Abstecher nach Stuttgart gemacht.

Allzu lange wird es diesen Anblick nicht mehr geben: Unlängst sind zwei historische Transportflugzeuge der US-Navy am Flughafen in Stuttgart gelandet. Die Grumman C-2A Greyhound soll bis 2026 ausgemustert werden und durch einen neueren Flugzeugtyp (Osprey-Tiltrotors, CMV-22B) ersetzt werden – noch sind die Vielflieger aber im Einsatz.

Die beiden Transportmaschinen, die jetzt auf dem Stuttgarter Flughafen gelandet sind, kamen von der US-Marinebasis Sigonella in Sizilien (Italien). Ihre Landung am STR filmte ein bekannter „Spotter“:

Laut der Fachzeitschrift Flug Revue sind weltweit nur noch 15 Maschinen des Flugzeugtyps im Einsatz. Das zweimotorige, propellergetriebene Transportflugzeug war in den 60er-Jahren speziell für die Versorgung (Carrier Onboard Delivery, COD) von Flugzeugträgern der US-Navy mit Gütern und Personal entwickelt worden. Laut dem Portal versorgten die beiden Greyhounds die USS Gerald R. Ford, die bis vor kurzem im Mittelmeer kreuzte und sich nun in der Nordsee befindet.

Ein Greyhound startet von einem Flugzeugträger der US-Navy. Foto: imago/StockTrek Images

„Bei dem ungewöhnlichen Fluggeräusch bin ich auf die Terrasse gerannt“

Die Flugzeuge können mehr als neun Tonnen Last und bis zu 26 Personen transportieren. Sie sind mit – wie auf Flugzeugträgern üblich – faltbaren Flügeln ausgestattet. Zudem kann der Typ auf extrem kurzen Landebahnen starten und landen. Und offenbar machen die Maschinen auch ziemlich viel Lärm. „Kam über mein Haus. Bei dem ungewöhnlichen Fluggeräusch bin ich auf die Terrasse gerannt, sie war aber schon hinter dem Baum verschwunden“, lautet ein Kommentar unter dem Video.

Dass Militärflugzeuge der US-Armee in Stuttgart landen, ist im übrigen keine Seltenheit. Auf der Südseite des Flughafens unterhält das Militär einen Stützpunkt.