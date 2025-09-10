Ein Teenager mit Maschinenpistole, ein Toter – und die Frage, wie es so weit kommen konnte. Hinter verschlossenen Türen hat der erste Mordprozess in Stuttgart begonnen.
10.09.2025 - 11:48 Uhr
Die beiden Gruppen bekämpfen sich seit Jahren bis aufs Blut. Es werden Handgranaten geworfen, es wird aus fahrenden Autos geschossen, gedroht - und es wird viel geschwiegen. Mehr als 90 mutmaßliche Bandenmitglieder aus dem Raum Stuttgart sind festgenommen worden, fast alle wurden verurteilt, einer sogar zu zwölf Jahren hinter Gittern - aber bis zu jenen Schüssen in einer Göppinger Bar im Oktober kam bei der blutigen Fehde niemand ums Leben. Der mutmaßliche Schütze steht nun vor Gericht - er soll überdies das falsche Opfer erschossen haben.