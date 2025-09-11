Nach über zwei Jahrzehnten fließt wieder Wasser im Kanzleibogenbrunnen am Stuttgarter Schlossplatz. Das Besondere: Die historische Anlage liefert jetzt bestes Trinkwasser.
11.09.2025 - 18:30 Uhr
Nach über 20 Jahren Durststrecke plätschert in der Stadt der Kanzleibogenbrunnen wieder. Und nicht nur das: Der stattliche Brunnen aus dem Jahr 1787 an der Ecke des noch deutlich älteren Prinzenbaus liefert jetzt auch astreines Trinkwasser. Die Sanierung des historischen Kleinods am Südwest-Rand des Schlossplatzes war mit vielen Schwierigkeiten verbunden.