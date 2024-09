25-Jähriger attackiert Einsatzkräfte und uriniert in Dienststelle

In der Nacht von Sonntag auf Montag attackiert ein alkoholisierter 25-Jähriger eine Streife der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof und uriniert anschließend in die Dienststelle. Die Details.

Philip Kearney 30.09.2024 - 13:39 Uhr

