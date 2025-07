Am Montagabend kommt es am Bahnhof Stuttgart zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Reisenden und einem Zugbegleiter. Was war der Auslöser?

alp 01.07.2025 - 18:04 Uhr

Am späten Montagabend ist es zu einem Angriff auf einen Zugbegleiter am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Ein 30-jähriger Reisender wollte nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei gegen 23.15 Uhr in den MEX 18 (Metropol-Express) am Bahnsteig 12 einsteigen.