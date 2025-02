Ein Zugbegleiter meldet der Polizei am Donnerstag einen Fahrgast am Stuttgarter Hauptbahnhof, der offenbar kein Ticket hat. Diese hat alle Hände voll zu tun mit dem 25-Jährigen.

Philip Kearney 21.02.2025 - 11:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann am Hauptbahnhof Stuttgart Widerstand gegen Beamte der Bundespolizei geleistet. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 13.55 Uhr am Bahnsteig 12 des Hauptbahnhofes.