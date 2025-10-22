Ein Mann belästigt am Dienstag eine 24-jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S2 – und verfolgt diese anschließend. Die Frau erstattet Anzeige, die Polizei sucht Zeugen.
22.10.2025 - 11:10 Uhr
Ein unbekannter Mann hat am Dienstag eine 24-jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Stuttgart belästigt – und diese anschließend verfolgt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau gegen 12 Uhr von der Haltestelle Sommerrain in Richtung Hauptbahnhof, als der Unbekannte sich neben sie setzte.