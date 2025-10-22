Ein Mann belästigt am Dienstag eine 24-jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S2 – und verfolgt diese anschließend. Die Frau erstattet Anzeige, die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag eine 24-jährige Reisende in einer S-Bahn der Linie S2 in Richtung Stuttgart belästigt – und diese anschließend verfolgt. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau gegen 12 Uhr von der Haltestelle Sommerrain in Richtung Hauptbahnhof, als der Unbekannte sich neben sie setzte.

Während der Fahrt soll der Tatverdächtige die 24-Jährige in obszöner Weise angesprochen und belästigt haben. Nachdem sie am Hauptbahnhof ausstieg, folgte der mutmaßliche Täter ihr offenbar bis in die Klett-Passage. Die 24-Jährige bat daraufhin laut Polizeibericht in einer Buchhandlung um Hilfe und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Der Tatverdächtige entfernte sich in unbekannte Richtung.

Belästigung in der S-Bahn – Polizei sucht Zeugen

Die Frau beschreibt den Mann wie folgt: Er hat kurze graue Haare und ein europäisches Aussehen. Er soll zur Tatzeit eine blaue Jeanshose, ein braun-olivgrünes Oberteil, eine gräuliche Jacke sowie eine Brille getragen haben. Zudem hatte er offenbar einen blauen Rucksack dabei.

Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/550491020 zu melden.