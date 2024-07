Ein Mann bedroht am Mittwoch Stuttgarter Hauptbahnhof mehrere Menschen. Beamte legten ihm daraufhin Handschellen an.

shm 11.07.2024 - 13:09 Uhr

Nachdem er ein Getränk in einem Geschäft entwendet hatte, bedrohte ein 33-Jähriger am Mittwochmittag zwei Personen am Stuttgarter Hauptbahnhof und wurde daraufhin von Einsatzkräften der Bundespolizei auf die Dienststelle gebracht.