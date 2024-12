Unbekannter geht Fahrgäste an – Zeugen gesucht

Am Dienstagmittag werden Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof von einem Unbekannten bedroht und angegriffen.

mmf 11.12.2024 - 13:08 Uhr

Am Dienstagmittag hat ein bislang unbekannter Täter zunächst Reisende am Hauptbahnhof Stuttgart bedroht. Später soll er in einer S-Bahn Fahrgäste angegriffen haben.