Am Samstagabend sind Unbekannte in ein Gebäude in Stuttgart-Hedelfingen eingebrochen und haben mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

mmf 10.12.2024 - 11:56 Uhr

Unbekannte sind am Samstagabend in ein Gebäude am Alosenweg in Stuttgart-Hedelfingen eingebrochen und haben Bargeld erbeutet.