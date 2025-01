Stuttgart-Hedelfingen Geflüchteter Fahrer von umgekipptem Transporter ermittelt

In Stuttgart-Hedelfingen ist am Dienstagnachmittag nach Polizeiangaben ein Kleinlaster aus bisher unbekannten Gründen umgekippt. Der Fahrer flüchtete in Richtung Hedelfingen, konnte mittlerweile aber von der Polizei ermittelt werden.