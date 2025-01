Ein Alptraum, völlig unvermittelt: Ein Mädchen wird in einem Supermarkt mit einem Messer attackiert. Ein Mann greift auf besondere Weise ein - und wird dafür nun gewürdigt.

red/dpa/lsw 21.01.2025 - 06:45 Uhr

– Er alarmierte nicht nur die Polizei, nein, er entwaffnete den Täter auch und verfolgte ihn noch: Für sein mutiges Einschreiten nach einer Messerattacke auf ein Mädchen in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu ist der Lehrer Tobias Schneller mit der Rettungsmedaille des Landes ausgezeichnet worden. Innenminister Thomas Strobl (CDU) überreichte die Medaille an den 53-jährigen.