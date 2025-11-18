In Stuttgart wird ein Brief von Albert Einstein versteigert, der verrät, wie sich der berühmte Physiker in Wahrheit fühlte.

Adrienne Braun 18.11.2025 - 09:42 Uhr

Er war weltberühmt und geachtet, fühlte sich aber „wie ein Gefangener“. Er könne sich nirgendwohin wagen, schrieb Albert Einstein 1950, denn wo er auftauche, werde Staub aufgewirbelt, „weil so viele sich um mich herumdrängen.“ Um die private Seite des Physikers geht es in dem Brief, den Einstein an einen Cousin zweiten Grades in ordentlicher Handschrift schrieb – und der nun beim Stuttgarter Auktionshaus Yves Siebers versteigert wird. Der Brief stammt aus einem Privatnachlass in Baden-Württemberg und war zuvor im Besitz des Göppinger Filztuchfabrikanten Carl Veit, einem Großvetter Einsteins. Das Albert-Einstein-Archiv hat bestätigt, dass es sich um ein Original handelt bei dem Schreiben.