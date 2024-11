Eine 33-Jährige missachtet in Stuttgart eine Baustellenabsperrung und prallt mit ihrem Auto gegen eine Teermaschine. Die Fahrerin riecht nach Alkohol. Im Auto sitzt ein Kind.

Eine 33-jährige Autofahrerin ist in Stuttgart-Hofen in eine Baustelle gefahren und gegen eine Teermaschine geprallt. Ihre beiden Mitfahrer - ein 34-Jähriger und eine Zwölfjährige - wurden leicht verletzt. Laut Polizei roch die Fahrerin nach Alkohol.

Die Frau hatte mit ihrem Auto nach den Angaben eine Baustellenabsperrung in der Wagrainstraße in der Nähe des Max-Eyth-Sees missachtet. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der Autofahrerin. Danach wurde ein Atemalkoholtest bei der 33-Jährigen gemacht. Dieser sei positiv gewesen, teilte die Polizei mit. Der Test müsse nun noch durch eine Blutprobe bestätigt werden. Der Führerschein wurde der Fahrerin abgenommen.

Insgesamt wird der Schaden an der Teermaschine und dem Auto auf rund 30.000 Euro geschätzt.