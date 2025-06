Deutschlands Badehauptstadt liegt in Baden-Württemberg

Im Sommer suchen viele Menschen in Deutschland nach Abkühlung. Doch nicht in jeder Stadt hat man gleich viel Auswahl, wie eine Untersuchung des Reiseportals Holiday Check zeigt.

Philip Kearney 10.06.2025 - 10:47 Uhr

Der Sommer steht vor der Tür – und die Badesaison ist bereits in vollem Gange. Doch wo gibt es eigentlich die besten Bademöglichkeiten? Dies hat sich das Reiseportal Holiday Check gefragt und dafür die 30 größten deutschen Städte auf ihre Bademöglichkeiten – darunter fallen beispielsweise Freibäder, Hallenbäder sowie Naturbadestellen am See oder Fluss – hin untersucht. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde die Zahl der Bademöglichkeiten ins Verhältnis zur Stadtfläche gesetzt.