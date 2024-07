Ein junger Mann bedroht offenbar einen 16-Jährigen an der Stadtbahn-Haltestelle Charlottenplatz. Der 16-Jährige gibt ihm Bargeld, der Unbekannte nimmt ihm Wertsachen ab.

Annika Mayer 23.07.2024 - 18:15 Uhr

Ein unbekannter Mann soll am Montag an der Stuttgarter Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz einen 16-Jährigen bedroht haben. Der Jugendliche wartete an der Haltestelle auf die U7 Richtung Ostfildern, als der unbekannte Mann ihn ansprach und Geld forderte, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin habe der 16-Jährige ihm eine geringe Menge Bargeld gegeben. Anschließend habe der Unbekannte den Jugendlichen durchsucht und ihm Handy, Kopfhörer und Schlüssel weggenommen.