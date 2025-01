Immer öfter heißt es in Kirchengebäuden: Glaube trifft Popmusik. Am Samstag werden Songs und Texte des britischen Popstars Ed Sheeran in einem evangelischen Gotteshaus in Stuttgart thematisiert – in der Leonhardskirche.

red/KNA 09.01.2025 - 17:03 Uhr

Die Heidelberger Heiliggeistkirche ist das Vorbild: Dort wurden zuletzt vielbesuchte Pop-Gottesdienste mit Musik und Texten von Taylor Swift sowie Adele veranstaltet. Nun zieht die Evangelische Leonhardsgemeinde in Stuttgart nach – mit einem Abend zu Songs des britischen Singer-Songwriters Ed Sheeran („Shape of You“). Der „Abend zur Besinnung und zum Talk mit einem Best-off von Ed Sheeran Songs“ findet am Samstag um 20.00 Uhr in der Leonhardskirche in Stuttgart-Mitte statt, wie der Evangelische Kirchenkreis Stuttgart am Donnerstag mitteilte.