Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Stuttgart Täter machen teils reiche Beute – Polizei sucht Zeugen

Drei Einbrüche zählt die Polizei im Stuttgarter Stadtgebiet in der vergangenen Woche. In einem Fall machen die Täter reiche Beute, in einem anderen Fall werden sie vom Bewohner auf frischer Tat ertappt. Die Polizei sucht Zeugen.