Die Polizei hat einen 36-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Wohnung in Stuttgart-West eingebrochen zu sein. Auf die Schliche kam sie ihm durch gestohlene Kopfhörer.

- Polizeibeamte haben am Freitagvormittag einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Wohnung an der Gutenbergstraße in Stuttgart-West eingebrochen zu sein. Der 36-Jährige soll sich laut einer Mitteilung der Polizei und der Staatsanwaltschaft gegen 6.50 Uhr auf unbekannte Weise Zugang zu der Wohnung verschafft haben. Er soll hierbei unter anderem Kopfhörer, zwei Laptops sowie verschiedene Kleidung und Taschen entwendet haben.

Die 41-jährige Bewohnerin verständigte gegen 9 Uhr die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der mutmaßliche Täter bereits nicht mehr in der Wohnung. Über ihr Handy konnte die 41-jährige Frau ihre Kopfhörer in der Nadlerstraße orten, heißt es in der Mitteilung. Dort trafen die Polizeibeamten den 36-Jährigen an. In einem Karton fanden sie alle gestohlenen Gegenstände der 41-Jährigen. Sie nahmen den mutmaßlichen Einbrecher daraufhin fest.

Der 36-Jährige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Durchsuchung in der Leonhardstraße

Aufgrund anderer Ermittlungen, die mit dem inhaftierten 36-Jährigen in Verbindung stehen, wurde eine Wohnungsdurchsuchung in der Leonhardstraße durchgeführt, so die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Dort trafen die Polizeibeamten zwei Männer im Alter von 27 und 33 Jahren sowie eine 38-jährige Frau an. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten umfangreiches Beweismaterial, unter anderem mutmaßliches Diebesgut wie Laptops, Debitkarten und diverses Werkzeug.

Die Ermittlungen zu der Herkunft der Gegenstände dauern an. Zudem stehen der bereits inhaftierte 36-Jährige und die 38-jährige Frau im Verdacht, gestohlene Metallgegenstände an Schrotthändler veräußert zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die drei Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.