In Stuttgart und in Lauffen brechen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Zigarettenautomaten auf. In einem Fall stehlen sie die Zigaretten, im anderen erbeuten sie auch Bargeld.

Matthias Kapaun 14.05.2025 - 13:20 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in zwei Fällen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Der eine Fall ereignete sich in Stuttgart-Neuwirtshaus, der andere in Lauffen im Kreis Heilbronn. Die Bundespolizei sucht Zeugen.