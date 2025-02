Make Stutendorf great again!

Keine Frauen-Fußball-EM in der Stadt? Richtig so! Stuttgart liefe sonst Gefahr, Aufmerksamkeit zu erregen und Begehrlichkeiten zu wecken. In der Ära Trump gilt es, möglichst unattraktiv zu sein. Eine Glosse von Jan Sellner.

Jan Sellner 08.02.2025 - 07:00 Uhr

Ein Glück, dass Stuttgart nicht am Panamakanal liegt oder auf Grönland, sondern im Windschatten des Weltgeschehens segelt – manche sagen auch dümpelt. Denn je zurückgezogener man als Gemeinwesen sein Dasein auf dem Planeten Trump fristet, desto geringer die Gefahr, ins Visier des Mannes zu geraten, der im Begriff ist, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten in ein Land der unbegrenzten Begehrlichkeiten zu verwandeln mit weltumspannenden Konsequenzen. Die Devise muss deshalb lauten: in Deckung gehen, Kopf einziehen, ducken.