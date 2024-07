Tragischer Vorfall im Killesbergfreibad: Ein Mädchen klettert über den Zaun, um keinen Eintritt zahlen zu müssen. Dabei bleibt sie mit ihrem Zeigefinger hängen.

Annika Mayer 10.07.2024 - 17:08 Uhr

Das heiße Wetter am Dienstag hat dafür gesorgt, dass zahlreiche Menschen bei bester Laune in Stuttgart in die Freibäder strömten. Im Killesbergfreibad endete die sommerliche Stimmung jedoch in einem Desaster: Eine Jugendliche riss sich ihren Zeigefinger ab, als sie über den Zaun in das Bad kletterte.