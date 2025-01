Eine Frau wird in der S-Bahn angerempelt. Ihr Mann beleidigt daraufhin offenbar den Fahrgast – und bedroht dann noch einen anderen Reisenden.

Annika Mayer 13.01.2025 - 11:45 Uhr

Ein Mann soll am Freitagmittag in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen Stuttgart und Bad Cannstatt andere Fahrgäste beleidigt und bedroht haben. Wie die Polizei mitteilt, stieg der Unbekannte nach ersten Erkenntnissen gegen 12.15 Uhr in Bad Cannstatt zusammen mit seiner Frau, die auf Hilfe angewiesen ist, in die Bahn ein. Dabei sei die Frau von einem Fahrgast offenbar ohne Absicht angerempelt worden. Daraufhin habe der Unbekannte den Fahrgast beleidigt. Ein weiterer 46-jähriger Fahrgast schritt ein.