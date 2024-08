Als Deutschland gegen Ungarn spielte, waren Stuttgarts Hotels zu 94 Prozent ausgelastet. Stuttgart-Marketing freut sich über einen neuen Rekord: Im ersten Halbjahr liegt das Plus bei den Übernachtungen bei 18,1 Prozent.

Uwe Bogen 14.08.2024 - 12:32 Uhr

Nicht alle Geschäftsleute jubelten während der EM – im Einzelhandel blieben Stammgäste aus, die Wirte der Fanzone legten drauf, die Markthalle blieb wegen fehlender Parkplätze leer – , doch die Hotels in Stuttgart und in der Region sind die klaren Gewinner der Spiele. In der Halbzeitbilanz wartet Stuttgart-Marketing für den Tourismus mit Rekordzahlen auf, die es in sich haben.