Einbrecher unterwegs im Stuttgarter Westen: Unbekannte sind in einen Bauwagen in der Johannesstraße eingestiegen und haben Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

may 12.07.2024 - 12:45 Uhr

Unbekannte sind am späten Donnerstagabend in einen Bauwagen an der Johannesstraße in Stuttgart-West eingebrochen. Dort stahlen sie Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Täter stiegen den Angaben zufolge zwischen 22.30 Uhr und 00.30 Uhr mutmaßlich durch ein Schiebefenster in den Bauwagen in der Johannesstraße ein.