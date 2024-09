In der Nähe des Stuttgarter Flughafens missachtet ein Mercedes-Fahrer am Samstag eine rote Ampel und stößt mit einem BMW zusammen. Dabei werden zwei Personen verletzt, darunter ein Kind.

Philip Kearney 01.09.2024 - 13:50 Uhr

In Stuttgart ist es am Samstagmorgen auf der K 9515 / Flughafenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Mercedes gegen 7.10 Uhr die Flughafenstraße in Fahrtrichtung Flughafen und missachtete an der Einmündung zur Brücke über die Autobahn das Rotlicht der Ampel.