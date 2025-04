In der Innenstadt machen sich Unbekannte an Autos zu schaffen. Mindestens 25 Fahrzeuge werden aufgebrochen. Wer hat etwas beobachtet?

alp 17.04.2025 - 11:15 Uhr

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 14. Februar und dem 05. April im Stuttgarter Stadtgebiet mindestens 25 Autos aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten in einem Parkhaus am Schillerplatz und in einem Parkhaus am Kleinen Schloßplatz.