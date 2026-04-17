Ein Mann wird mit Haftbefehl gesucht. Bei seiner Festnahme leistet der 44-Jährige großen Widerstand – und verletzt zwei Polizeibeamte.

Ein 44 Jahre alter Mann hat in der Nacht zum Freitag bei seiner Festnahme in Stuttgart Widerstand geleistet und zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die Beamten waren nach Angaben der Polizei zu Fuß in der Leonhardstraße unterwegs, als sie auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie fest, dass der 44-Jährige wegen eines Haftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben ist.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Polizeieinsatz in Marbach: Schüsse am Bahnhof – zwei Personen leicht verletzt

Polizeieinsatz in Marbach Schüsse am Bahnhof – zwei Personen leicht verletzt

Am Donnerstagabend kommt es am Bahnhof in Marbach (Kreis Ludwigsburg) zu einem Polizeieinsatz. Zwei Menschen werden leicht verletzt. Was bisher bekannt ist.

Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige vehement und verletzte die beiden Polizeibeamten. Kurze Zeit später erhielten die Beamten von Zeugen Hinweise auf einen möglichen Rauschgifthandel in einem Gebäude an der Leonhardstraße. Als die Polizisten das Gebäude betraten, versuchten mehrere Personen, über ein Fenster auf ein Vordach zu flüchten. Dabei warf ein 32 Jahre alter Mann ein Klemmtütchen mit rund zehn Gramm mutmaßlichem Kokain weg.

Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest und beschlagnahmten das Rauschgift. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Polizisten den 32-Jährigen wieder auf freien Fuß. Der 44-Jährige wurde derweil in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.