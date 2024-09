Die Polizei nimmt am Mittwoch in Stuttgart-Mitte zwei Jugendliche fest, die im Verdacht stehen mit Rauschgift gehandelt zu haben.

Nina Scheffel 05.09.2024 - 11:36 Uhr

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag, 4. September, einen 15-Jährigen und einen 19-Jährigen festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Beamte die beiden Tatverdächtigen gegen 14.55 Uhr in der Stephanspassage in Stuttgart-Mitte, nachdem sie beobachtet wurden, wie sie Gegenstände versteckten. Bei der Durchsuchung dieses Versteckes fanden die Beamten 24 Gramm Haschisch.