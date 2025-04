Einzelhandel in Stuttgart Ein Stück Niederlande zieht auf der Königstraße ein

Ob groß oder klein – rund ist der Käse, der bald in riesiger Auswahl zur Königstraße rollt. Für bunt verpackte Laibe ist der Käsegigant Henri Willig aus Amsterdam bekannt, der in Stuttgart seine neunte deutsche Filiale von Cheese & More eröffnet.