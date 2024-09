Ein 21-Jähriger hat am Mittwoch zwei Personen am Mailänder Platz in Stuttgart-Mitte mit einem Cuttermesser bedroht. Zudem raubte er das Handy eines 16-Jährigen. Die Polizei konnte den Mann festnehmen.

Nina Scheffel 05.09.2024 - 17:11 Uhr

Polizeibeamte haben am Mittwochabend am Mailänder Platz in Stuttgart-Mitte einen 21-Jahre alten Mann festgenommen, der zwei 16-Jährige Jugendliche mit einem Cuttermesser bedroht und ein Handy gefordert haben soll.