Ein 25-jähriger Mann möchte in Stuttgart die Dienste einer 20-jährigen Frau in Anspruch nehmen. Er bezahlt im Voraus mit einem gefälschten 50-Euro-Schein. Der Betrug fliegt jedoch schnell auf.

Gülay Alparslan 14.01.2025 - 15:20 Uhr

Da hatte er wohl die Rechnung ohne die aufmerksame junge Frau gemacht. Mit einem gefälschten 50-Euro-Schein wollte ein 25-Jähriger am Freitag in einem Bordell an der Straße, Bebenhäuser Hof’ in Stuttgart bezahlen. Der Schwindel flog auf.