Am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart wird eine 63-Jährige ausgeraubt. Der Tatverdächtige flieht, wird kurz darauf aber von Polizeibeamten gestellt.
15.08.2025 - 17:35 Uhr
Polizeibeamte haben am Donnerstagabend einen 37-Jährigen festgenommen, der in Stuttgart-Mitte eine Frau ausgeraubt haben soll. Laut Angaben der Polizei saß der Tatverdächtige gegen 20.20 Uhr an der Bushaltestelle neben der Frau auf einer Bank. Plötzlich soll er die Jutetasche der Frau, die sich auf der Parkbank befand, an sich genommen haben.