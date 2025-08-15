Am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart wird eine 63-Jährige ausgeraubt. Der Tatverdächtige flieht, wird kurz darauf aber von Polizeibeamten gestellt.

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend einen 37-Jährigen festgenommen, der in Stuttgart-Mitte eine Frau ausgeraubt haben soll. Laut Angaben der Polizei saß der Tatverdächtige gegen 20.20 Uhr an der Bushaltestelle neben der Frau auf einer Bank. Plötzlich soll er die Jutetasche der Frau, die sich auf der Parkbank befand, an sich genommen haben.

Die 63-Jährige versuchte vehement, die Tasche festzuhalten und wurde dabei über den Boden gezogen. Als der Tragegriff riss, flüchtete der Tatverdächtige mit der Tasche in die Stephanspassage.

Tatverdächtiger wird festgenommen – und schlägt Polizisten

Polizisten, die den Vorfall beobachtet hatten, nahmen den 37-Jährigen kurz darauf fest. Dabei soll er sich gewehrt und einen Beamten geschlagen haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.