Philip Kearney 14.10.2024 - 11:18 Uhr

Bei einem Unfall am Sonntagvormittag in der Charlottenstraße in Stuttgart-Mitte hat sich ein 27 Jahre alter Fußgänger leichte Verletzungen zugezogen.