Ein 34-Jähriger hält in der Nacht zum Freitag in Stuttgart-Mitte seine Geldbörse in der Hand, als ein Unbekannter sie ihm plötzlich aus der Hand reißt. Der Bestohlene fordert den Geldbeutel zurück und wird daraufhin attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 24.03.2025 - 16:04 Uhr

