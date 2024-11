Die Polizei konnte in Stuttgart drei 18-jährige Graffiti-Sprayer vorläufig festnehmen, nachdem Zeugen die Beamten alarmiert.

Lea Jansky 17.11.2024 - 09:43 Uhr

Polizeibeamte haben am Samstag drei 18 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, welche an der Werastraße in Stuttgart-Mitte mehrere Graffitis an eine Hausfassade gesprüht haben sollen.