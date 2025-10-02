Mitten in der Nacht reißen Unbekannte Teile eines Regenrohrs aus Kupfer ab. Es ist nicht der erste Diebstahl dieser Art in Stuttgart-Mitte. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun /dpa 02.10.2025 - 16:37 Uhr

Drei Unbekannte haben in der Zimmermannstraße in Stuttgart-Mitte Teile eines Regenrohres aus Kupfer gestohlen. Ein Anwohner war in der Nacht auf Mittwoch gegen 4.40 Uhr aufgewacht, als die Täter versuchten, das sogenannte Fallrohr aus der Verankerung zu reißen, wie die Polizei mitteilte. Als die Diebe den Mann bemerkten, flüchteten sie mit Teilen des Regenrohres.