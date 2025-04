Zeugensuche in Stuttgart-Mitte 44-Jähriger verletzt 29-Jährigen mit Glasflasche im Streit schwer

Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in Stuttgart-Mitte hat ein 44-Jähriger am Sonntagmorgen einen 29-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.