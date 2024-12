Am Dienstagabend wurde ein 96-Jähriger in Stuttgart von einer Unbekannten bestohlen. Es werden Zeugen gesucht.

mmf 04.12.2024 - 11:50 Uhr

Eine noch unbekannte Frau soll am Dienstagabend am Gerda-Taro-Platz in Stuttgart-Mitte einen 96 Jahre alten Mann bestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen.