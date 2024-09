Die Küche einer Stuttgarter Gaststätte fängt Feuer. Verletzt wurde niemand, aber der Schaden ist beträchtlich und die Ursache noch unklar.

mmf/dpa 14.09.2024 - 15:33 Uhr

In einer Gaststätte in der Stuttgarter Innenstadt ist eine Küche in Brand geraten. Der Gastwirt entdeckte das Feuer, nachdem ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute löschten den Brand.