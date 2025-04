Ein Trio 14-Jähriger wird am Dienstag in Stuttgart von zwei Unbekannten ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Erst am Montag gab es einen ähnlichen Vorfall.

sma 16.04.2025 - 11:57 Uhr

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag nach Angaben der Polizei am Mailänder Platz in Stuttgart-Mitte drei 14 Jahre alte Jungen ausgeraubt. Die beiden Tatverdächtigen näherten sich den Jugendlichen demnach gegen 16 Uhr und forderten sie auf, ihnen in einen weniger besuchten Bereich zu folgen.