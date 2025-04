Ein Unbekannter raubt am Mittwoch in einer Gaststätte am Leonhardsplatz in Stuttgart-Mitte einen 27 Jahre alten Mann aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Philip Kearney 03.04.2025 - 12:20 Uhr

Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag am Leonhardsplatz in Stuttgart-Mitte einen 27 Jahre alten Mann ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, begegnete der 27-Jährige Mann gegen 11.30 Uhr in einer Gaststätte einem Mann, der 1.000 Euro von ihm forderte. Als der 27-Jährige kein Geld herausgeben wollte, griff der Täter offenbar in die Bauchtasche des Mannes, nahm 100 Euro Bargeld und seine Sozialkarte heraus, trat ihm zweimal in den Bauch und flüchtete anschließend.