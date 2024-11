Mann entblößt sich in Firmengebäude und schlägt Polizist ins Gesicht

Eine junge Frau beobachtet am Dienstag, wie sich ein Mann in Stuttgart-Mitte in einem Firmengebäude entblößt. Bei der Festnahme leistet der Verdächtige laut Polizei massiven Widerstand.

Sebastian Winter 27.11.2024 - 16:43 Uhr

Weil er sich zunächst in einem Firmengebäude entblößt und anschließend einen Polizisten geschlagen haben soll, hat die Polizei am Dienstag einen 47 Jahre alten Mann in Stuttgart-Mitte festgenommen.